CAYOUETTE, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 novembre 2019, à l'âge de 53 ans, est décédé monsieur Denis Cayouette, époux de dame Hélène Bérubé, fils de monsieur Émilien Cayouette et de dame Rose- Marie Blanchard. Il demeurait à Sainte-Catherine-de-la -Jacques-Cartier.La famille vous accueillera à l'église 4 heures avant la cérémonie, soit à partir de 10 heures. Il laisse dans le deuil, outre ses parents Émilien et Rose-Marie, son épouse Hélène; ses enfants: Émile et Roxanne; sa sœur Danielle (Marc Alexandre) et son frère Éric (Imelda Ronquillo), sa belle-mère Marie-Paule Cyr (feu Magloire Bérubé), les membres de la famille Bérubé ainsi que ses neveux, nièces, cousins, oncles, tantes, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation Relais pour la vie, équipe Dent elle, directement en l'église.