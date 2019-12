LANGLOIS, Jean-Paul



Au Centre Hospitalier Régional de Portneuf, le 29 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Langlois, propriétaire des machines à coudre J.P.Langlois, fils de feu monsieur Édouard Langlois et de feu madame Marie-Ange Lefebvre et l'époux de feu madame Aurore Marcotte; domicilié à Portneuf. Monsieur Langlois laisse dans le deuil, son fils unique Nelson Langlois (Ethel Turgeon), son unique petit-fils Simon Langlois (Valérie Royer), ses arrière-petits-enfants: Éliane et Alicia; sa nièce Huguette Petitclerc (Guy Germain); ses frères et sœurs de la famille Langlois: Julienne (feu Paul Marcotte), feu Jeannine (feu Pierre Petitclerc), feu Benoît (feu Agathe Savard), feu André (feu Lilianne Garneau), feu Clément (feu Jacqueline Huot), feu Marcel (feu Antoinette Germain) et feu Gilles; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marcotte: feu Charles-Albert (feu Hezel Burns), feu Maurice (feu Marie-Jeanne Corbin), feu Fortuna (feu Georgette Bourdage), feu Aline (feu Omer Bourque), feu Claire (feu Pierre Germain), feu Gérard, Laura (feu Gérard Godin) et feu Ulrich; ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. Remerciements pour leur grand dévouement, au personnel des soins à domicile et des soins palliatifs du Centre Hospitalier Régional de Portneuf ainsi qu'au département d'oncologie de l'hôpital Laval. Monsieur Langlois ne sera pas exposé.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 10h sous la direction de laEn guise de sympathie, des dons à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/ seraient grandement appréciés. Les formulaires seront disponibles à l'église.