BEAULIEU, Laval



Au CHSLD de Limoilou, le 29 novembre 2019, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé monsieur Laval Beaulieu, époux de Pierrette Martel Beaulieu, fils de feu madame Fernande Drolet et de feu monsieur Wilfred Beaulieu. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12 h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Chantal Blouin) et Christine (Steve Sirois); ses petits- enfants: Gabriel, Frédérique, Isabelle, Évelyne et Véronique; son arrière-petit-fils Edouard; son frère Yves et ses sœurs Rolande et Violette; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère et ses sœurs: Gisèle, Janine, Bérangère et Jean-Jules. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Limoilou pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.