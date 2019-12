LABRIE, Muriel Blouin



Au pavillon Notre-Dame de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 5 décembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Muriel Blouin, conjointe de monsieur Jean-Paul Labrie fille de feu madame Béatrice Lachance et de feu monsieur Alphédor Blouin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en la présence des cendres aude 9 h à 11 h.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian Labrie (Nathalie Bolduc) et Patrick Labrie; ses petits-enfants: Marianne et Mathieu Labrie; sa fratrie: feu Louise (Baudoin Morency), Jean (Marie-Josée Martino), feu Gilles (Julie Aubin), Yves (Jocelyne Bureau), Hélène et Jacques (Marie- Claude Vézina). Elle laisse également ses belles-sœurs et ses beaux-frères: feu André, Bernadette (Rick Judy), Françoise (feu Jack pitre), Roger (Jeannette Lapointe), Annette (Michel Proulx), Michel (Sheila Owens), Thérèse et feu Danielle; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à faire une mention spéciale à Hélène et à Marianne pour leur présence et leur support qui ont mis un baume sur nos cœurs à Mumu et à Jean-Paul. Remerciements sincères à tout le personnel des unités de cardiologie, de pneumonie et du pavillon Notre-Dame pour leur dévouement exemplaire. Un merci spécial au CLSC Beauport Orléans pour les soins reçus à domicile. Sonia et ses collègues nous ont toujours donné une qualité de services impeccables et nous les admirons pour leur dévouement. Aux docteurs Kirouac et Côté, merci pour votre humanisme et votre grande disponibilité, Muriel se sentait en confiance avec vous tous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'IUCPQ, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, QC, G1V 4G5