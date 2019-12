MARCOTTE, René C



À l'Hôpital de Saint-Raymond, le 8 décembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur René C Marcotte, époux de dame Marie-Paule Frenette, fils de feu monsieur Côme Marcotte et de feu dame Georgiana Frenette. Il demeurait à Portneuf. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 13 h à 14 h,L'inhumation suivra ultérieurement. Outre son épouse Marie-Paule, monsieur Marcotte laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Richard Thibault) et Germain (Andrew Theoharis); sa sœur Lucienne (feu Charles-Auguste Belleau); sa belle-sœur Yvonne Julien (feu Raymond Frenette), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Monsieur Marcotte est allé rejoindre ses frères et sœurs décédé(e)s. La famille désire remercier Marjolaine et Émilien pour leur aide, le docteur Jean Frenette, le CLSC de Donnacona pour les soins à domicile et les soins palliatifs ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Saint Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8, www.iucpq.qc.ca et à la fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec), G3L 1W1, www.fsssp.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.