FORTIN, Maryse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 décembre 2019, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Maryse Fortin, conjointe de monsieur Jacques Labrecque, fille de feu Germaine Cloutier et de feu Clément Fortin. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, aude 12 h à 14 h 45.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères : Claudel (Martine Fournier), Sylvain (Hélène Giasson) et Yoland; ses neveux et nièces : Nadia (Steve Lacroix), Myriam (Clément Thibeault), Guillaume (Carole Dionne), Dave (Karine Lamarre), Laury (Simon Langlois), Yan, ainsi que leurs enfants : Olivier, Thomas, Elsa, Chloé, Mya, Julianne, Meyranie, William, Émile, Charles-Antoine, Tristan, Émilie, Zack et Félix. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-enfants : Bruno (Caroline Goulet), Mathieu et Martin; ses petites-filles : Élisabeth et Marie ; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Fortin et Labrecque, ainsi que plusieurs autres oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis,143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188, www.fhdl.ca et à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, G1K 5Y9, téléphone : 418 657-5334, www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.