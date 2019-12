MERCIER, Denise



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 27 novembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Denise Mercier, épouse de feu monsieur Paul Lebel, fille de feu madame Bernadette Drolet et de feu monsieur Henri Mercier. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Nicole Blouin), François (Manon Arcand), Marie-Josée (Bernard Roy), Benoît et Lynda (Marco Parent); ses petits-enfants: Jean-François, Micaël (Marie Charbonneau), Simon (Stéphanie Maltais), Benjamin, Anne-Julie (Marc- Antoine Bélanger), David, Rachel, Jean-Bruno, Louis-Olivier (Audrey Déziel), Laurie (Nathaël Landry), Sarah-Kim, Raphaël, Noémie et Eve; ses arrière- petits-enfants: Ethan, Nicolas, Julien, Alexis, Éliane, Nathan, Romy, Charlie, Zachary, Sara-Jeanne et Rosianne; ses frères: René (Lucille Lapointe), Fernand (Denyse Gagné) et feu Yvon (Jeanine Gravel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lebel: Colette (Marc-André Côté), Jean-Claude (Mariette Bernard), Marcel, Liliane (Jean-Guy Paquette) et Ginette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille souhaite remercier le personnel des départements d'hémodialyse, des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Générale des insuffisants Rénaux: 4865, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord QC, H1G 1A1. Des formulaires seront disponibles sur place.