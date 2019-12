TAILLON, Claude



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 novembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Claude Taillon, conjoint de dame Claudette Plamondon, fils de feu Camille Taillon et de feu Victoire Bardou. Il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aule vendredi 13 décembre 2019 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Outre sa conjointe adorée avec qui il a partagé 50 ans d'amour, il laisse dans le deuil; ses enfants chéris: Valérie (Samuel Chartré) et Guillaume (Noémie Blouin); ses quatre petits-enfants qu'il aimait tant: Victoria et Laurence Chartré, Margaux et Paul Taillon; ses sœurs et frère: Yolande (André Fortin), Benoît (Christiane Roy) et Lucille (Pierre Juneau); belles-sœurs et beaux-frères: Louise Drolet (René Drolet), Jean-Pierre Plamondon (Renée St-Pierre) et Jean-Jacques Plamondon (Michèle Castonguay); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis très chers. En plus d'avoir passé toute sa carrière dans le domaine de l'assurance où il fut très apprécié, Monsieur Taillon s'est signalé dans plusieurs causes humanitaires par sa grande générosité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3, tél. : 1 888 939-3333.