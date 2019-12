BLACKBURN, Ghislaine



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 3 décembre 2019, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédée madame Ghislaine Blackburn, fille de feu madame Régine Girard et de feu monsieur Wellie Blackburn. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Thérèse et Jean-Marc (Raymonde Gagnon), ses beaux-frères et belles-sœurs : Estelle Ménard, Claude Ouellet et Claircy Caron; ses filleuls : Denise Lamarche et Mathieu Ouellet; de nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Père O. Rosaire c.ss.r., Rose (Gustave Lamarche), Marcelle, Sœur Armande ss.c.., Gaston (Yvette Leclerc), Gérarda a.m.j., Gérard, Françoise, Dolorès, Odette et Rémi. La famille tient à remercier le personnel du St-Brigid's Home pour les bons soins et le service attentionné.