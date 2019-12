CARRIER, Auray



Au CHSLD de Lévis, le 30 novembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Auray Carrier, époux de feu madame Pauline Desrochers, fils de feu monsieur Émile Carrier et de feu madame Rose-Alma Cadoret. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses fils: Pierre et feu Michel; sa demi-sœur ainsi que sa belle-sœur: Marguerite Plante (feu Roland Boudreault) et Olivette Gamache (feu Jean Desrochers). Il est allé rejoindre ses frères, demi-frères, beaux-frères et belles-sœurs: feu Dustan Carrier (feu Madeleine Lavoie), feu Réginald (feu Johanne Hall), feu Rénald (feu Hélène Paquet), feu Marcel Plante, feu Louis- Philippe Plante, feu Marc-Aurel Plante, feu André Desrochers (feu Louise Bergeron), feu Pierre Desrochers (feu Estelle Couët) et feu Marthe Desrochers (feu Claude D'Astous). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Lévis, particulièrement le personnel du 5e étage pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 8h30.