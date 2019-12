LACHANCE, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 novembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Claude Lachance, époux de dame Jocelyne Leclerc, fils de feu Jacqueline Bégin et de feu Roger Lachance. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances au, de 12 h à 14 h 45 et de là,L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Josée et Annie (Jonathan Bourque); son petit-fils: Mathieu (Kathryne-Élizabeth Busque); son frère et sa sœur: Pierre (Diane Boulet) et feu Lise; ses neveux: Dany (Geneviève Ferland) et Christian (Karine Vézina); ses beaux- frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs autres cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Afin d'honorer la mémoire de monsieur Lachance, vos témoignages de sympathie et d'affection peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188 www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.