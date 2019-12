ROY, Jean-Claude



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 5 décembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Roy, époux de madame Louise Ouellet, fils de feu dame Rose Roy et de feu monsieur Charles- Eugène Roy. Il demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence du corps, aude 13 h à 14 h 45.La mise en terre du corps aura lieu lundi 16 décembre 2019 au cimetière St- Ambroise-de-la-Jeune-Lorette en toute intimité. Outre son épouse Louise, il laisse dans le deuil son fils Dominique, sa fille Claudine; ses petites-filles: Clara et Avril Roy-Jensen et leur père Tomas; sa sœur Doris (feu Jean-Claude Germain); sa belle-sœur Rita Labrie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet: Guy, André, René (Carole) et Madeleine (Serge); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jean-Claude est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé: Rolland, Avila, Solange (Sam) et Suzanne (Réal). La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Brigid's Home du 2e étage pour leur attention et bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec Téléphone: 418 684-2260 Site web: www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.