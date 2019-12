GIROUX, Marie Turcotte



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 décembre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Marie Turcotte Giroux, épouse de monsieur Marcel Giroux, fille de feu monsieur Thuribe Turcotte et de feu madame Simone Turcotte. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Sainte-Marie de Beauce. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Étienne (Catherine Turmel), Martin (Charlène Harnois) et Marie- Christine (André Nadeau); ses petits- enfants: Jeremy, Raphaël, Rose, Juliette, Simon, Mariloup et Charles; ses frères et soeurs: Francine (feu Nick Pelletier), Normand, Claude (Josée Lehoux), Bruno (Joëlle Claveau), Claude (Josée Lehoux), Marcel et feu Dany; ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s des familles Turcotte et Giroux. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles sur place. La famille vous accueillera aule vendredi 13 décembre de 19h à 21h et le samedi 14 décembre à compter de 9h.