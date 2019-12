ROWLEY, Jeannette Pageau



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 4 décembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Jeannette Pageau, épouse de feu Patrick Rowley et conjointe de feu Robert Pelletier. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 16 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Patricia, Edith (Jacques Robitaille), Doris (Yvon Brodeur), James et Kathy (Robert Masson); ses petits-enfants : Patrick, Maxime, Philippe, Gabriel, Ludovic, François, Simon, William, Alexandre et Noémie, ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Magella (Françoise Bédard), feu Rita (James Thomas), Réjeanne, Bernadette (André Marcotte) et feu Alexandre (Raymonde Filion). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rowley et les enfants de feu Robert Pelletier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à tout le personnel de l'Auberge des Trois Pignons et de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3.