HAMEL, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 27 novembre 2019, est décédé à l'âge de 82 ans, monsieur André Hamel, époux de madame Nicole Poiré. Il était le fils de feu monsieur Launière Hamel et de feu dame Marianne Lajeunesse. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances aude 11h à 14h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Louis Hamel (Sylvie Aubé), Any Hamel (Frederick Brenneman), Simon Hamel (Caroline Mecteau) et Marie- Claude Hamel (Jean-Pierre Veilleux); ses petits-enfants: Carina Julie Brenneman, Elizabeth-Anne Brenneman (Mathieu Dallaire), Jonathan Leclerc (Sophie Paradis), Jacob Lee Brenneman, Maude Leclerc (Patrick Lachance), Thomas Hamel et Félix Hamel; ses arrière-petits-enfants: Jacob, Benjamin, Emma-Rose, Coralie, Samuel et Owen Lee; sa sœur et ses frères: Claudette Hamel, Jean Hamel et feu Robert Hamel; sa belle-soeur: Denise Poiré (Robert Poiré); ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Grands Brûlés F.L.A.M. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La famille tient à remercier le personnel du département des grands brûlés de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, pour les bons soins prodigués.