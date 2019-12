518 000 $ en frais d’avocats pour la Ville

La facture de frais d’avocats de la Ville de Québec dans le dossier de la loi 15 s’élève maintenant à 518 000 $.

Quand la Municipalité a octroyé le contrat de services professionnels à la firme Gravel2 Avocats, celui-ci était fixé à 43 000 $. Le mandat à l’origine couvrait la période du 1er mai 2017 au 31 juillet 2018. Il visait à prêter main-forte à la Ville pour l’arbitrage de différends concernant la loi 15 sur les régimes de retraite.

La firme d’avocats spécialisée en relations de travail s’occupe de la défense des droits de la Ville dans le cadre de recours judiciaires.

Procédures qui s’étirent

La Ville a signé une entente avec les professionnels en juillet 2017, mais pour deux autres groupes – les fonctionnaires et les employés manuels –, les discussions sont toujours en cours. Depuis, les procédures judiciaires se sont étirées.

La Ville explique que le montant initial est fixé pour l’année en cours. Ensuite, selon la complexité du dossier et la longueur des procédures, la facture peut grimper. « On ne peut pas présumer du coût final », explique le porte-parole David O’Brien. Et le dossier de la loi 15 en est un qui est « très complexe ».

Le contrat a été accordé sans appel de soumissions, puisque la Loi sur les cités et villes le permet dans le cadre d’un recours devant un tribunal.