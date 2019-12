KOVALIK, Tibor



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 28 novembre 2019, à l'âge de 84 ans et 2 mois, est décédé monsieur Tibor Kovalik, artiste peintre, époux de madame Roseline Boucher, fils de feu madame Maria Hatrikova et de feu monsieur Vladimir Kovalik. Natif de la Slovaquie, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 14 décembre 2019, de 9 h à 11 h.La mise en terre se fera ultérieurement au cimetière du Lac-Beauport. Il laisse dans le deuil son épouse madame Roseline Boucher; ses enfants: Peter (Georgia), Igor (Annette) et Sofia (Martin); ses petits-enfants: Brendan, Sarah, Christopher, Kyle et Nathan; son frère Vladimir, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier le personnel hospitalier de l'Hôpital St-Sacrement et du CHSLD Saint-Brigid's Home pour les bons soins prodigués, ainsi que Richard qui l'a accompagné tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.