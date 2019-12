LAROSE, Jean-Neil



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Neil Larose, décédé le 15 novembre 2019 au CHSLD de Saint-Flavien, à l'âge de 83 ans. Il était l'époux de feu Gabrielle Evers. Le fils de feu madame Doria Binette et de feu monsieur Alfred Larose. Il était natif de Saint-Ferdinand d'Halifax et résidait à Lévis (secteur Saint-Étienne de Lauzon) depuis plusieurs années. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h enLes obsèques ont été confiées àIl est allé rejoindre son épouse Gabrielle et ses filles Chantal et Sylvie. Il laisse dans le deuil, ses cinq filles: Francine (Clément Gagnon), France, Manon (Luc Larochelle), Nancy (Mohammed Kéfi), Caroline (Carl Lacombe); ses petits- enfants: Mélanie, Audrey, Pascal, Steven, Catherine, Bobby, Andy, Mélissa, Alexandre, Yasmine, Yacine, Tricia, Sabrina ainsi que ses arrière-petits-enfants: Samuel, Rosalie, Anaelle, Mason, Lincoln Neil et Layla Ann. Il laisse également dans le deuil son frère Léonard Larose, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Evers, ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs autres parents, ami(e)s.