BERTRAND, Magella



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 novembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Magella Bertrand, époux de madame Colette Boies. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Colette Boies, son fils Pierre (Patricia Beaulieu); son petit-fils Guillaume; ses frères et sœurs: feu Emilia (feu Hermenégile Peticlerc), feu Gertrude (feu Alphonse Delisle), feu Lucille (Benoit Gingras), feu Jean Marcel (feu Aliette Bouchard), feu Gemma (André Riel), feu Camille (Germaine O'Neil), Yolande (Armand Jobin), Adrien (feu Monique Dubois), feu Monique (feu Georges Pelletier), feu Claude (Céline Beaudoin) et feu Gaston (feu Jeannette Peticlerc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boies: Marcel (feu Louise Bourque), Réjean (Carmen Gosselin), André (Madeleine Poulin), Suzanne (feu Michel Arseneault), Céline (Marc Gaudreau) et Robert (Gaétane Paquet); ainsi que ses plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour ses bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôtel-Dieu de Québec, 11 Côte du Palais, Québec, QC G1R 2J6.