BÉGIN, Eugène



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 novembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Eugène Bégin, conjoint de madame Monique Croteau, fils de feu madame Maria Dionne et de feu monsieur Charles Bégin. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants : Chantal (Martin Farah), Simon (France Marcoux) et Danielle (Denis Poliquin); ses petits-enfants : Samuel et Laurie Bégin, Andréanne et Marie-Pascale Rousseau, Edouard et Arielle Pakenham. Il était le frère de : feu Thérèse (feu Léonard Rioux), feu Ernest (Michelle Jacques), feu Claude (Antoinette Brouard), Lumina (feu Yvon Rioux). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Croteau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web :www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.