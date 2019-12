ROULEAU, Georges



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 4 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Georges Rouleau, époux de dame Henriette Samson. Né à St-David de Lévis, le 19 février 1928, il était le fils de feu dame Delphine Robitaille et de feu monsieur Arthur Rouleau. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son épouse Henriette, monsieur Rouleau laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Carolyne Dubé) et Lucie (Daniel Simard); sa petite-fille Léa Kim; sa sœur Georgette; son neveu et aidant Richard Chevarie, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces et amis. Il était également le frère de: Jeanne, Thérèse, Géraldine, Christophe, tous décédés. La famille remercie le personnel de l'unité coronarienne de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et celui de la Résidence Les Berges du Ruisseau pour leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société St-Vincent-de-Paul, Site : www.ssvp-quebec.org, Tél. : 418-522-5741. Les funérailles sont sous la direction de