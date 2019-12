MALOUIN, Emilienne Naud



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 23 novembre 2019, à l'âge de 95 ans et 3 mois, est décédée dame Émilienne Naud Malouin, épouse de feu Fernand Malouin. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances au funérarium de lale vendredi 13 décembre de 16h à 17h30 et de 19h à 21h30, de même que, jour des funérailles, de 9h à 10h30.et de là au cimetière St-Charles (partie du cimetière située au sud de la rue St-Vallier Ouest). Ce 23 novembre, Emilienne a rejoint feu son époux bien-aimé Fernand, son frère feu André Naud et sa soeur feu Pierrette Savard. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Josée Turcotte), Johanne (Jacques Auger), Chantal (Claude Martel), Judith, Julie (Marc Desrosiers); sa soeur Noëlla (feu Louis Payeur); ses petits-enfants: Dany (Bruno Nadeau) et Frédérick (Clarissa Bégin), Audrey (François Bérubé) et Laurence (Michael Plante), Geneviève (Alexandre Lemay) et Nicolas, Émilie (François Couture) et Kevin (Émilie Désilets); ses belles-sœurs: Carmen (feu André Naud), Michèle Lamontagne (feu Jean Malouin), Thérèse Malouin (feu André Dussault), Madeleine Baronet (feu Robert Malouin); ses beaux-frères: Frank (Juliette Lachance) et Claude (feu Rose Bureau); ses arrière-petits-enfants: Jason et Kimberley, Alicia (Olivier Bilodeau), Maïla et Étienne, Juliette et Léo; ses nièces, neveux et autres parents des familles Malouin, Côté, Naud, Savard, Boucher, Dussault et Biron; de nombreux et fidèles ami(e)s ainsi que plusieurs proches dont Robert Lepage, Bernard Boutin et Gilles Portelance. Les enfants de dame Émilienne tiennent à remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Augustin (2135 Rue de la Terrasse-Cadieux, Québec, QC G1C 1Z2) pour leur dévouement, leur chaleur humaine, leur sensibilité et la qualité des soins offerts à leur mère depuis le mois de mai 2017. Les marques de sympathie peuvent prendre la forme d'offrandes de messes ou de dons à la société Parkinson Québec (245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Québec) Site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.