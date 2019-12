RATTÉ, Gérard



À L'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie du Québec (IUCPQ), le 3 décembre 2019, est décédé à l'âge de 78 ans, monsieur Gérard Ratté, époux de madame Charlotte Bertrand. Il était le fils de feu monsieur Léon Ratté et de feu dame Jeannette Ratté. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances au :de 13h à 15h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Gabrielle), Christian (Karine), Dominic (Amie) et Maxime (Éliane); ses petits-enfants: Samuel, Alexandre, Kevin, Élyzabeth, Ann-Charlee et Jayden; ses frères et ses soeurs: Louisette (feu Magella Gravel), Jacques (Danielle Leclerc), Nicole, Daniel (Nicole Robitaille), Claude (Anne Fiset) et Gilles (Yolande Leclercq); ses beaux-frères et belles-soeurs: Nicole Bédard, Charles Bertrand (Francine Chabot) et Françoise Bertrand; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre son frère Gaston ainsi que son beau-frère Gaétan qui l'ont précédé. La famille tient à remercier le personnel du 6ième étage aux soins palliatifs de L'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie du Québec (IUCPQ), pour les bons soins prodigués.