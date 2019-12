PERRON, Viviane



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 6 décembre 2019, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Viviane Perron, épouse de monsieur Mario Dion. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Perron laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Mario Dion, ses enfants : Isabelle (Steeve Poulin), Marcel (Jacinthe Vézina) et Mélanie (Nicolas Côté); ses petits-enfants : Megan, Jeffrey, Nathan, Mia, Loan et Jade ainsi que leur père Olivier Welsh; son frère : Christian Perron (Martine Potvin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion : feu Réjean (Hélène Martin), Lisette (feu Serge Naud), Claude (Pauline Genest), Ghislaine (feu Jean-Jacques Boisvert), Lucien, feu Marcel, feu Réal (Jean-Paul Boulanger), Carole (Raymond Daigle), Alain (Renée Deschamps) et Pierre (Céline Matte); son filleul Sébastien Hamel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s dont Francine Matte qu'elle considérait comme sa sœur. Remerciements au personnel des soins intensifs, pneumologie, 6ième étage de l'Hôpital Laval pour les bons soins et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 12h à 14h55.Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2ième étage, bureau Y-2315, Québec, G1V 4G5. https://iucpq.qc.ca/fr. Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.