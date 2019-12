BÉLANGER, André



À l'Hôpital Laval, le 9 décembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur André Bélanger, fils de feu dame Antoinette Léonard et de feu monsieur Émile Bélanger. Il était l'époux de feu dame Nancy Kack. Il demeurait à Shannon.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 12h à 13h. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nicolas, Mélanie (André Coventry) et Sandra (Paul McKay); ses petits-enfants : Charles, William, Bryanna, Rayanne, Rita, Nancy et Noah. Il était le frère de : feu Lise, feu Louis et Alain (Vicky). Il était le beau-frère de : feu Brian (Lise), Desmond (Catherine), Cheryl (feu David), Eilleen (Burt) et Patricia (Dennis). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec) G1W 2L4, Tél. : 418-656-6241. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.