PERRON, René

Au Lac St-Charles, le 2 décembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur René Perron, époux de dame Denise Laplante, fils de feu Alfred Perron et de feu Simone Garneau. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise; ses filles : Nancy (Richard Blanchet) et Chantal (Jean-Marc Gougeon); ses petits-enfants : Jennifer (Nicolas Maciw), Alexandra (Alexandre Bouchard), Charles, Éliane, Renaud et Édouard; ses frères et sœurs : feu Jacquelin, Fernand (Céline Jacques), Diane (Robert Roy), André (Céline Rochette), Jean-Pierre (Lucille Beaudry), Denis et Marie-Claude Gauvreau (Donald Couture), son beau-frère et sa belle-sœur : Marc Laplante (Suzie Girard) et feu Nicole Laplante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec, 1310, 1re Avenue, Québec QC, G1L 3L1, tél. : 1-866-277-3553.