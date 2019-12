MOISAN, Gaston



Au CHUL, le 22 novembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gaston Moisan, époux de feu dame Michèle Adam. Il était le fils de feu dame Maxima Bélanger et de feu monsieur Gérard Moisan. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil sa fille Julie (Steve Chaumont); ses petits-enfants: Xavier et Léa-Madison. Il était le frère de: Robert (Oi Inkhong), feu Denise et feu Jacques (Huguette). Il laisse également dans le deuil son beau-frère José (Jacky), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital du CHUL pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, Tél.: 418-682-6387