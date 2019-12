DIONNE, Lionel



À son domicile de La Pocatière, le 3 décembre 2019, est décédé à l'âge de 86 ans et 2 mois M. Lionel Dionne, époux de Mme Denise Bossé; fils de feu Mme Hermine Pelletier et de feu M. Omer Dionne. Il demeurait à La Pocatière, autrefois à Saint-Denis-De-La Bouteillerie. Les membres de la famille recevront les condoléances à la Résidence funérairede 12 h 30 à 16 h 30.L'inhumation suivra ultérieurement au cimetière de Saint-Denis-De-La Bouteillerie. Il laisse dans le deuil son épouse, Denise Bossé; ses enfants: Donald (Yvonne Harton et sa fille Geneviève), Sylvie; ses petits-enfants: Luc, Lysa. Il était le frère de: feu Roland (feu Marie-Paule Roussel), Marcelle (feu Sarto Lévesque), feu Léon, Éva (feu Joseph Dufour), feu Lucien (Louisette Briand), feu Liliane (feu Vincent Lévesque), Fernande (Réjean Morin), feu Fernand (feu Cécile Rivard). Il était le beau-frère de: Nina, Jean-Louis (feu Alberta Barbeau) (Rita Gagnon), Marie-Anne, Benoit (feu Denise Trudel), feu Willie (Henriette Ouimet). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. Des remerciements sont adressés aux Dres Josée Rousseau et Marie-Ève O'Reilly Fromentin et au personnel des soins palliatifs à domicile pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la