PELLETIER, Lucien



À Saint-Raymond, le 18 novembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Lucien Pelletier, époux de dame Rita Ouellet, Il demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances à lade 10 h à 11 h 45,La mise en niche de l'urne suivra au columbarium du cimetière paroissial de Saint-Raymond. Outre son épouse Rita, monsieur Pelletier laisse dans le deuil sa fille Sophie (Harold Dubé); son fils Nicolas (Sophie Lavoie); ses petits- enfants: Eliane (Raphaël Vézina), Mégane, Dérick et Mayson; ses frères et sœurs: Georges (Lorraine Perreault), Fernand, Lise (Réjean Mercier) et Mario (Chantale Molloy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet: Laurent (Jocelyne Voyer), Robert (Jacqueline Denis), Denise (Lionel Lesage), feu Yolande (feu Maurice Bédard), feu Gérard (Nicole Lafrance), Martin (Monique Cantin), Martine (Réal Hamel), Richard (Sonia Martel) et André (Rachel Lehoux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon.