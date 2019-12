ROUSSEAU

Madeleine Desrochers



À la résidence Au Cœur du Bonheur, le 2 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Madeleine Desrochers, épouse de feu monsieur Jean-Yves Rousseau. Elle était la fille de feu Albert Desrochers et de feu Augustine Dubois. Elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Noëlline (Jacques Fortier), Ginette (Adrien Laroche), Ghislain (Sylvie Bilodeau), feu Daniel, Mario (Suzanne Lamontagne); ses petits-enfants: Johanne Rousseau, Christian Fortier, François et Catherine Laroche (Mathieu Bibeau) et ses arrière-petits-enfants: Malik et Alexis Bibeau, Edouard et Antoine Fortier. Elle était la soeur de feu Paul-Émile (feu Fleurette Chartrand), Rita (feu Roméo Henri), feu Martial (Rita D'Auteuil), Lucille (feu Fernand Boucher), feu Aline (feu Jean-Louis Labrecque), feu Rollande (feu Robert Moffet), Liliane (feu Léon Demers), Marielle (feu Grégoire Dubois), Hélène (Rosaire Charest); belle-soeur de: feu Albert (feu Hélène Desharnais), feu Léo (feu Cécile Larose), feu Jeanne (feu Albert Gingras), feu Gérard (feu Blandine Bergeron), feu Antonio (feu Alice Larose), feu Armand (feu Gemma Dumont), feu Éva-Marie (feu Philippe Têtu), Thérèse (feu Léopold Fournier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Nadine et Junior, propriétaires de la résidence au Cœur du Bonheur et leur formidable équipe pour les bons soins apportés, le professionnalisme, le respect et tout l'amour dont ils ont entouré notre mère et surtout d'avoir respecté ses dernières volontés de terminer sa vie dans son environnement. Un merci également aux infirmières du CLSC de Laurier-Station. La famille vous accueillera aule dimanche 15 décembre 2019 de 19h à 22h et lundi de 9h à 10h30.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire