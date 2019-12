LÉVESQUE

Bernadette Francoeur



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 2 décembre 2019, est décédée à l'âge de 84 ans et 10 mois Mme Bernadette Francoeur, épouse de M. Gilles Lévesque; fille de feu Mme Anna Rivard et de feu M. Didier Francoeur. Elle demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lade 9 h à 11 h.suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux, Gilles Lévesque; ses enfants: Carole (Michel Michaud), Maryse (Serge Pelletier); ses petits-enfants: Pierre Olivier et Marie-Christine. Elle était la sœur de: feu Joachim (Laurentine Lemieux), feu Agathe (feu Robert Lemieux), feu Lucien (feu Marie-Ange Landry), Martine (feu Rolland Paradis), Marie-Blanche (feu Rosaire Pelletier), feu Marcelle (Gilbert Plante), Marguerite (feu Gaétan Lauzon), feu René (feu Janine Dufault), Céline (Jacques Desroches), feu Solange (Jean-Claude Lavoie). Elle était la belle-sœur de: feu Gilberte, feu Marie-Paule (feu Oscar Bossé), feu Réjeanne, feu Noëlla (feu Jean-Louis Bérubé), feu Isabelle (feu Elphège Dumont), feu Wilfrid, Robert, Léo (Georgianne Meunier), Odette (feu Georges Roussel), feu Roch, feu Lucien (Rachel Deschênes). Sont aussi attristés par son départ Gaétane Lévesque, Noëlla Gamache, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements particuliers sont adressés au Dre Renée Roussel, au personnel de la Résidence Labrie de Saint-Pascal et des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame de Fatima pour leurs soins et dévouement. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la