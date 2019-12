GARNEAU, Madeleine



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 8 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Madeleine Garneau. Elle était la fille de feu monsieur Napoléon Garneau et de feu madame Juliette Maheux. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 13 décembre de 19h à 21h30 au salon commémoratifoù la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial au printemps prochain. Madame Garneau laisse dans le deuil sa sœur Gertrude (feu Simon Tailleur); son frère Jean-Marie (Lise Giroux); ses neveux et nièces qu'elle aimait bien ainsi que plusieurs cousins, cousines et amies. Elle était également la sœur de feu: Léopold-Gérard (feu Thérèse Belley), Julienne (feu Jacques Pouliot), Alfred-René et Denise (feu Marcel Beaumont). Un remerciement spécial à sa nièce Mélanie Beaumont ainsi qu'au personnel de la Résidence Ste-Marguerite à Boischatel. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Fabrique de Ste-Thérèse-de-Lisieux, 158, rue Bertrand, Québec (Québec) Canada G1B 1H7