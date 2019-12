FRENETTE, Jean



Au CHUL, le 7 décembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean Frenette, époux de dame Huguette Lavoie. Il était le fils de feu dame Cécile Levasseur et de feu monsieur Édouard Frenette. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures et autrefois à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Huguette Lavoie, son fils Patrick (Julie Barbeau); sa fille Michèle (Stéphane Bédard); ses petits-enfants: Emmanuelle, Naomi; sa sœur: Claire (Benoit Lemay); sa belle- mère: Laurette Gosselin (Feu Wellie Lavoie); ses belles-sœurs et ses beaux- frères: Ginette (Claude Leblond), Gaétane (Denis Giroux), Carmen (Gaston Fortin). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Ex-directeur général du Carnaval de Québec, ex-directeur adjoint de l'Office du Tourisme de la Communauté Urbaine de Québec, ex-directeur général de la candidature canadienne de Québec 2002, il a participé comme bénévole à de nombreuses causes dont Kéroul, la Coterie, l'Association des Paraplégiques du Québec et l'Association de la Sclérose en plaques. La famille tient sincèrement à remercier Justine et tout le personnel du Manoir du Verger et les médecins Dr Alain Farrier, Dre Louise Provencher et Dr Benoit Dubuc, pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation ÉLAN, 2975, chemin Saint-Louis, local D-105, Québec (Québec), G1W 1P9, tél.: 418-529-9141 ext. 4366 et à la fondation Opération Enfant Soleil, 450 avenue St-Jean Baptiste, bureau 10, tél.: 418-683-2323.