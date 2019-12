PÉPIN, Irène Binette



Au CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée, madame Irène Binette, fille de feu monsieur Edmond Binette et feu madame Ida Henry et l'épouse de feu monsieur Charles Pépin. Elle demeurait à Honfleur autrefois de Lévis (secteur Pintendre). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10 h à 11 h 55,Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marcel, Claude (Joëlle Tremblay), Normand; sa petite-fille: Geneviève Pépin; ses arrière-petits-enfants: Evan, Charlie, Thomas; ses frères et sœurs: feu Hervé Binette (Solange Vermette), feu Gisèle (feu Gérard Bissonnette), feu Thérèse (Robert Drouin), feu Bertrand (feu Monique Guillemette), feu Pauline (feu Maurice Soulière), feu Gaétane, feu Carmelle, Laurent, Gaétan, feu Raymonde; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pépin: feu Clémence Pépin (feu Fernand Bérubé), feu Jeanne-Mance (feu Roland Weston), feu Marie-Ange (feu Lucien Bernard), feu Gérard (feu Jeannine Houde), feu Marie-Marthe (feu Émile Mercier); ainsi que plusieurs neveux et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire