LEVASSEUR, Gilles



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 5 décembre 2019, à l'âge de 69 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gilles Levasseur, époux de madame Marie-France Lainé, fils de madame Gertrude Molloy et de feu monsieur Jacques Levasseur. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h 45.Il laisse dans le deuil outre son épouse et sa mère, ses enfants: Sébastien Levasseur (Anick Guimond) et Véronique Levasseur (Jared Lemieux); son petit-fils Michaël Guimond-Levasseur (Laurence Dumais-Blouin). Il était le frère de: Ginette Levasseur (Jean DeLaDurantaye), Jean-Guy Levasseur (Johanne Dorion), Jacques Levasseur (Lucie Banville), feu Francine Levasseur (feu Denis Duval), Gaétan Levasseur, Philippe Levasseur, Sylvie Levasseur (feu Marcel Demers) et Mario Levasseur (Marie-Josée Nadon). Il laisse également dans le deuil son oncle Maurice Levasseur; ses tantes: Monique Bernier et Françoise Lainé; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins intensifs coronariens de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), téléphone: 418 656-4999, site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.