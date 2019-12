HÉBERT, Ghislaine



À l'IUCPQ, le 3 décembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Ghislaine Hébert, fille de feu dame Amérilda Hébert et de feu monsieur Arthur Hébert. Elle était l'épouse de monsieur Jean Boisvert. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean; ses enfants : Anne Boisvert (Billy Légaré) et Jean-François Boisvert (Aïcha Bélaïchouche); ses petits-enfants : Samuel et Charles-Olivier; ses sœurs : Julienne (feu Denis Bélanger), Sœur Monique (N.D.P.S.), Irène (Jean Robin) et Huguette (Robert Martin); ses belles-sœurs : Anita Fiset (feu Réal Hébert), Rachel Beaupré (feu Bertrand Hébert), Mariette (Roland Bédard), Yolande (Jean-Guy Lemay), Louise (Magella Blais), Jacqueline Levasseur (feu Marcel Boisvert), Ghislaine Hamel (feu Gilles Boisvert) et Noëlla Faucher (feu Réal Boisvert) et Suzette Lambert (feu Jacques Boisvert), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Alphonsine, Agathe, Hector, Fernand, Émile, Adrienne, Candide et Denise. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'IUCPQ, plus spécifiquement l'équipe d'oncologie et des soins palliatifs pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 , tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.