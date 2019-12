ABEL, Nelson



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 8 décembre 2019, à l'âge de 70 ans et 4 mois, est décédé, près de sa fille bien-aimée, monsieur Nelson Abel fils de feu monsieur Léo Abel et de feu madame Jeannette Audet. Il demeurait à Portneuf autrefois de Saint-Alban. Monsieur Abel laisse dans le deuil sa fille: Mélissa (Éric Auger Renaud et ses enfants); sa conjointe: Jeanne Loranger, la fille de cette dernière: Marie-Pier Thomas (Mélissa Darveau), ses petits-enfants: Naomy, Jennifer (Jonathan Litalien) et Jaxen; son frère: Jean-Léo Grenon (Marco Brassard), son filleul: Dany Grenon (Geneviève Marcotte, ses nièces: Diane Grenon (Alain Bergeron) et Mélanie Lachance (Pierre Alain): la famille Loranger ainsi que parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 2ième étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Un merci spécial à ses amis Mario Audet et Donald Tessier pour leur présence. Monsieur Abel ne sera pas exposé.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 10h sous la direction de laLes cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, Québec.Qc. G2E 6H5 www.operationenfantsoleil.ca/, un organisme qu'il avait à cœur. Les formulaires seront disponibles à l'église.