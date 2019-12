FANNÉE, Paulette



Au CHSLD Champlain Assomption, le 7 décembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Paulette Fannée, fille de feu Marie-Louise Allary et de feu René-Charles Fannée. Elle demeurait à Saint-Georges.La famille recevra les condoléances aude 13h à 14h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Armelle, Myriam, Marie-Josée (Pierre Laberge), Sonia (Ghislain Landry), Alain (Sylvie Labbé) et Didier (Julie Turmel); ses petits-enfants: Andréa, Derek, Guylaine, Éric, Pierre- Daniel, Catherine, Lydia, Jennifer, Sarah, Jérôme, Karel et Carolane; ses arrière-petits-enfants: Audrey, Mila, Maddex, Veda, Alexandre, Maxime, Odile, Ryan, Léa-Maude, Charles, Laura, Maxia et Heidi; ainsi que ses ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Champlain Assomption pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Comité des bénévoles du CHSLD Champlain Assomption, 16750, boul. Lacroix, Saint-Georges, G5Y 2G4, téléphone: 418-228-2041. Des formulaires seront disponibles sur place.