Andrew Scheer: des dépenses scolaires incriminantes à l’origine de la démission?

Si la démission du chef conservateur Andrew Scheer n’a surpris personne sur la colline parlementaire d’Ottawa, la raison qui l’a poussé vers la porte de sortie, elle, demeure nébuleuse.

De façon officielle, Andrew Scheer a expliqué à la Chambre des communes que la décision avait été la plus difficile de sa vie et qu’il entendait prioriser les intérêts de sa famille et de son parti

Mais selon ce que rapporte le réseau Global News, Andrew Scheer aurait pris sa décision après des révélations selon lesquelles il aurait utilisé de l’argent des coffres du parti afin de payer l’éducation privée de quatre de ses cinq enfants.

Des membres du trésor conservateur affirment que les dépenses ont été faites à l’insu des administrateurs des fonds du parti. Ceux-ci se seraient insurgés et auraient exigé la démission du chef, toujours selon les informations de Global.

Ces nouvelles révélations surviennent dans un contexte où le chef conservateur s’accrochait à son poste en dépit des appels de plus en plus insistants à sa démission au sein du Parti conservateur.

Andrew Scheer a finalement cédé aux pressions, jeudi, en annonçant sa démission et en demandant l’organisation d’une course à la direction du parti.