JEAN, Louisette



Entourée de l'amour de ses proches, à l'Hôpital Jeffery Hale, le 30 novembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Louisette Jean. Elle était la fille de feu dame Marie Tremblay et de feu monsieur Antoine Jean, autrefois résidents de Giffard.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9 h 30. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Gilberte Tondreau (feu Maurice), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s ainsi que de nombreux enfants qu'elle a chéris pendant de nombreuses années. Elle était également la sœur de feu Auguste (feu Huguette Riverin), feu Gaston, feu Raymond. Sincères remerciements à la Dre Geneviève Piuze ainsi qu'à l'ensemble du personnel exceptionnel en soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour les soins attentifs prodigués. Un merci tout spécial à la famille de M. Steve et Colette Leclerc ainsi qu'à leurs enfants Christina et Jean-Philippe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation les Amis du Jeffery Hale (soins palliatifs) Site : www.amisdujhsb.ca/donner, Tél. : 418-684-5333 poste 1439. Les funérailles sont sous la direction de