BÉLANGER, Rollande Royer



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 24 novembre 2019, à l'aube de ses 89 ans, est décédée dame Rollande Royer, épouse de feu monsieur Fernand Bélanger, fille de feu dame Rose-Aimée Lachance et de feu monsieur Joseph Royer. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lade 9h30 à 11h30La mise en crypte se fera le lundi 16 décembre au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Gilles (Josée Gagnon), Réal (Marie-Claude Morin), André (Lyne Ferland); ses petits-enfants: Charles-Antoine, Annie-Pier (Francis De Grand-Maison), Gabriel (Justine Mc Neill); ses arrière-petits- enfants: Alycia, Alexe, Raphaëlle, Elliot; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du centre des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur gentillesse, leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.