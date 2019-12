COLLIN, Monique



Le 4 décembre, Monique est décédée entourée des siens à son domicile à l'âge de 65 ans. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 14 décembre 2019, de 19 h à 21 h,, de 9 h 30 à 11 h.Elle laisse dans le deuil son époux Denis Rochon, sa fille Brigitte Rochon, son fils David Rochon (Émilie Dion); ses petits-enfants adorés: Justin et Ryan Evans et Jade, Christophe et Evie Rochon; sa sœur Ginette, son frère Rolland (Claire Drouin); son beau-frère Michel Rochon (Nicole Gosselin), sa belle-sœur Michelle Bernier; ses neveux et sa nièce: Dominique et Isabelle Rochon et Jonathan Bernier, sans compter ses proches dont ses tantes Lucille Hamel et Jeanne Grondin. Plusieurs cousins, cousines, ami(e) et collègues de travail. La famille souhaite remercier le service d'oncologie de l'Hôpital de l'Enfant Jésus ainsi que le personnel attentionné du service des soins palliatifs à domicile du CLSC La Source de Charlesbourg particulièrement l'infirmière Véronique Labrie et la Docteure Anne Paquette pour leur dévouement et leur compassion. Un remerciement spécial à son employeur La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse qui l'a si bien soutenue tout au long de son processus et à qui Monique apprécierait l'envoi de dons au lieu de fleurs. Faire parvenir au 2808 Chemin des Quatre Bourgeois, Québec, G1V 1X7. Des formulaires seront disponibles sur place.