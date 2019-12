COCHAUX, Pierre



À Châteauguay, le 1er décembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Pierre Cochaux époux de feu Paule Verhulst. Il laisse dans le deuil ses enfants : Olivier (Christiane Laberge) et René (Lyne Roy) ainsi que ses petits-enfants : Marc-François, Thierry, Nicolas (Justine Dextrase-Caron), Amélie et Anne. Il laisse également ses frères et sa sœur : Georges (Marinette Peters), Françoise (Richard Bennett), Jean-Marie (Eve Willequet), ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis. Sa famille accueillera parents et amisde 14h à 16h30 au :Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société d'Alzheimer. La direction des funérailles a été confiée au