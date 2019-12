BELZILE, Aubin



À son domicile, le 29 novembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé subitement monsieur Aubin Belzile. Il est allé rejoindre son épouse feu dame Diane Dionne ainsi que son fils feu Sébastien Belzile. Il était le fils de feu dame Marie-Blanche Parent et de feu monsieur Isidore Belzile. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, sa grande amie Lise Dufour (Benoît Paquet); ses frères et sœurs: Solange, Marie-Ange, Claudette (Jean-Guy Gendreau), Jacques (Madeleine Ménard), Suzanne (Georges Parent), Gratien (Monique Faucher), Cécile (Philippe Hébert), Yves-Marie (France Beaudry). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 , tél.: 418-683-8666 www.cancer.ca.