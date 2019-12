MATHIEU, Jacqueline Laberge



Au CHUL, le 7 décembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Jacqueline Laberge, épouse de monsieur Raymond Mathieu. Elle était la fille de feu dame Juliette Tremblay et de feu monsieur Herman Laberge. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 15 décembre 2019 de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Raymond Mathieu; ses enfants: Normand Mathieu, Viviane Mathieu (feu Pierre Lemelin), Guylaine Mathieu (Lewis Guillemette), Judith Mathieu (Réjean Muller); ses petits-enfants: Patrick Mathieu (Annie Sirois), Mélanie Mathieu (Éric Vaillancourt), Gabriel Lemelin (Lydia McElrea-Smith), François- Xavier Lemelin (Lenaïg Voisin), Raphaël Guillemette (Anne-Frédérique Gendron), David Guillemette (Catherine Gingras), Michaël Lord, Tricia Lord (Kevin Fortin); ainsi que de nombreux arrière-petits- enfants. Elle laisse également dans le deuil tous ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Laberge et Mathieu. La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Opération Enfant Soleil, 450 avenue St-Jean Baptiste, bureau 10, tél. : 418-683-2323.