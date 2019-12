Claudia Bouvette en tournée avec Alex Nevsky

MONTRÉAL – Claudia Bouvette assurera la première partie des spectacles d’Alex Nevsky en tournée à compter du mois de janvier.

Nevsky et Bouvette se sont commis en duo sur la pièce-titre du plus récent album de ce dernier, «Chemin sauvage», paru le 8 novembre. La chanteuse faisait également partie de la liste d’invités d’Alex Nevsky lors du concert-anniversaire des deux ans du MTelus, le 7 novembre.

Connue pour sa participation à «Mixmania» en 2011 et pour ses rôles dans «30 vies», «Jérémie», «Le jeu», «Cerebrum» et «Charlotte a du fun», Claudia Bouvette consacre désormais ses efforts à la chanson. En juin dernier, elle lançait son premier EP, «Cool It», qui contient huit titres à tendance pop, électro et hip-hop.

Les billets pour la nouvelle série de spectacles d’Alex Nevsky sont en vente. L’auteur-compositeur-interprète s’arrêtera notamment à Québec, Sherbrooke, Joliette, Trois-Rivières, Terrebonne, Laval et Brossard pendant la première moitié de 2020, et d’autres dates et villes doivent encore être annoncées. On consulte son site web (alexnevsky.ca) pour voir son calendrier complet.