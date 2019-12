GRÉGOIRE, Rose-Aline Croteau



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 1 décembre 2019, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée dame Rose-Aline Croteau, épouse de feu monsieur Gérard Magella Grégoire, fille de feu monsieur Conrad Croteau et de feu madame Léa Laroche. Elle demeurait autrefois à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bernadette (Jean-Luc Demers), Françoise (Yvon St-Antoine), Diane (Jacques Drapeau) et feu Micheline; ses frères et soeurs : feu Monique (feu Athanase Royer), feu Jeannette, feu Rita (feu Julien Blanchet), François (feu Thérèse Simoneau), Thérèse (feu Roland Gagnon), Gemma (feu Claude Dubé), feu Thélesphore (feu Louiselle Tanguay), feu Marcel (Noëlla Binet), Paul-Émile (Ange-Aimée Laroche) et Henri (Lise Croteau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Grégoire : feu Valère (feu Pierrette Thibeau) et feu Adélard (Jacqueline Guérard); ses petits-enfants : Lucie (Michel Lagacé) et Chantal Demers (René Naud), feu Sandra, Jean-Sébastien, feu Jonathan et Philippe St-Antoine, Mélanie (Tony) et Stéphane Drapeau; ses 7 arrière-petits-enfants, ses 4 arrière-arrière-petits-enfants, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Paul-Gilbert, unité Carrefour pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.