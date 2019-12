LÉVESQUE, Patrice



À l'IUCPQ, le 2 décembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Patrice Lévesque, fils de feu Thérèse Dekerle et de feu Alban Lévesque.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Patrice était et sera toujours l'époux adoré de feu Danielle Bherer. Il était le père préféré et aimant de Julie (Christian Bégin) et Michel (Andrée-Anne Bérubé); le papi fier et tant aimé de Charles, Antoine, Dominic et Laurent; le frère aîné de Bernard (Denise Tremblay), Sylvie (Donald Garneau), Pascal (Marie Gosselin), Benoit (Marielle Lauzier), Catherine (Phat Nguyen) et Sophie (Marc Blaquière); le gendre attentionné d'Ovide Bherer et Monique Lavoie; le beau-frère bienveillant d'Isabel Bherer; l'ami, l'oncle, le neveu et le cousin de précieuses personnes qui ont partagé sa vie. Un merci sincère au personnel dévoué de la Clinique d'oncologie et de l'unité des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec.