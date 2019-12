BOUCHER, Huguette Bonnelly



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 30 novembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Huguette Bonnelly, épouse de monsieur Laurent Boucher. Elle était la fille de feu monsieur J. Emmanuel Bonnelly et feu dame Gabrielle Lépine. Elle demeurait à Québec.Outre son époux Laurent, elle laisse dans le deuil ses enfants: Bruno (Nancy Dion), Martin (Line Giguère) et Annie (Sylvain Pelletier); ses petits-enfants: Annabelle et Antoine Boucher, Mélodie Boucher, Jérôme Daigle, Claudia, Maxime, Daniel et David Pelletier; sa sœur Louise (Marc-André St-Pierre); ses frères: Claude (Lise Lebeuf), Jean-Guy (Louise Boulanger), Laurent (Louise Saucier) et Gaétan; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boucher: Gabriel (feu Thérèse St-Hilaire, son amie Odette Landry), Madeleine (feu Jean-Marc Béland), Rollande (feu Germain Paquet), Micheline (Adrien Drapeau), Mireille (feu Claude Geoffroy, son ami René Boutin), Gertrude Blanchet (feu Jean-Pierre Boucher, Yvon Savard), Raymond Grondin (feu Georgette Boucher, sa conjointe Yolande Dusseault) et Céline Ferland (feu Raymond Boucher). Se souviendront également d'elle plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et de nombreux ami(e)s, particulièrement ceux du Club des Ainés la Belle Époque. Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances à compter de 9 h. Suivra l'inhumation des cendres après la réception au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation à 15 h. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur remarquable empathie, leur délicate attention, leur professionnalisme et la qualité des soins prodigués. Merci également au personnel du CERCEO ainsi qu'aux intervenants du CLSC Haute-Ville pour la qualité des soins et de l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.