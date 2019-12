Donald Trump attaque encore Justin Trudeau

Le président américain Donald Trump a critiqué le premier ministre fédéral Justin Trudeau et insulté le président français, Emmanuel Macron dans une récente rencontre privée avec des ambassadeurs qui représentent leur pays aux Nations Unies, a rapporté le site internet The Daily Beast, mercredi soir.

Le républicain a alors de nouveau dénigré M. Trudeau qu’il a déjà traité d’hypocrite, selon les témoignages de personnes présentes lors d’une réunion à huis clos à la Maison-Blanche dont la date n’a pas été précisée.

Toutefois, cette rencontre est survenue après la publication d’une vidéo au début du mois de décembre semblant montrer Justin Trudeau, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Boris Johnson, ainsi que le premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, rigoler aux dépens de Donald Trump.

Il semble que ces attaques de Donald Trump constituaient une réplique à cette vidéo.

Le chef de la Maison-Blanche aurait ainsi qualifié le chef de l’État français de «petit» («short») et d’«emmerdeur» «pain in the ass». Il a également reproché au président français de ne pas en faire assez en ce qui concerne les négociations avec l’Iran, selon ce qu’ont indiqué des sources au The Daily Beast.

Cette longue tirade a jeté un froid sur la rencontre à laquelle des représentants de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la Pologne, de l’Afrique du Sud, de la Russie et de la Chine assistaient. Selon l’article, des ambassadeurs «ont visiblement été mal à l’aise». Il semble toutefois que l’ambassadeur du Canada aux Nations Unies, Marc-André Blanchard, n’était pas présent.

Cette réunion avait pour but de discuter de questions de sécurité et sur le financement de l’OTAN.